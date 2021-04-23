Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da hastanede patlama: 13 hasta öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da bir hastanede patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte çıkan yangında, koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Vasai-Virar bölgesindeki bir hastanede patlama meydana geldi.
Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından yangın çıktı.
13 COVID-19 hastası öldü
Olayda, hastanede koronavirüs tedavisi gören 13 hasta hayatını kaybetti.
Patlama nedeniyle hastane kullanılamaz hale geldi.
Soruşturma sürüyor
Hastanede bulunan diğer hastalar, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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