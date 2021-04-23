Almanya'nın başkenti Berlin'deki Berlin Eyalet Balesi tarafından işe alınan ilk siyahi dansçı Chloe Lopes Gomes, iş sözleşmesinin geçen yaz yenilenmemesi üzerine dava açtı.

Gomes, yöneticilerinin kendisine beyaz makyaj yapması için baskı kurduğunu açıkladı.

Bir prodüksiyonda, dansçıların giymesi için beyaz duvaklar dağıtılırken Lopes Gomes, yöneticisi tarafından "Sana bir tane veremem. Peçe beyaz ve sen siyahsın" dendiğini söyledi.

Berlin mahkemesinde varılan anlaşmada, dansçının sözleşmesinin yenilenmesine ve 16 bin euro tazminat almasına karar verildi.

Gomes, "Bu küçük bir zafer ama zaten bale dünyası için büyük bir adım ve bunun çok büyük bir değişiklik yaratacağını düşünüyorum" dedi.