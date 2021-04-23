Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, Holstebro Belediye sınırlarındaki Vinderup köyünde bulunan bir çiftlikteki kaz ve ördeklerde H5N8 virüsüne rastlandığı belirtildi.

Çiftlikteki 10 bin ördek ve 9 bin kazın itlafına başlandığı ifade edildi.

Danimarka'da Kasım 2020'den bu yana 15'inci kez kuş gribine rastlandı.

Geçen yıl mart ayında yaklaşık 65 bin hindi, son 5 ayda ise 100 binden fazla kümes hayvanı H5N8 virüsü nedeniyle itlaf edildi.