Nobel Komitesi, 2021 yılının tıp alanında ödül alan isimlerini açıkladı.

ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian, "sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşifleri" dolayısıyla ödüle layık görüldü.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7