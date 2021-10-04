Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
2021 Nobel Tıp Ödülü, "sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşifleri" dolayısıyla David Julius ve Ardem Patapoutian'a verildi.
Nobel Komitesi, 2021 yılının tıp alanında ödül alan isimlerini açıkladı.
ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian, "sıcaklık ve dokunma reseptörleri keşifleri" dolayısıyla ödüle layık görüldü.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021
The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7
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Etiketler: Nobel Son Dakika
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