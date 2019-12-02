Komite üyesi Kristoffer Leandoer, "Nobel Komitesi'ndeki işimi bıraktım çünkü komitede başlatılan değişimin sonuçlarını görmek için daha fazla bekleyecek zamanım ve sabrım kaldı. Akademi'nin ve benim 'zaman' kavramlarımız farklı. Bir yıl benim hayatımda çok uzun bir süre ancak Akademi için çok kısa" dedi.

Komite üyesi Gun-Britt Sundstrom'un da istifa ettiği açıklandı ancak Sundstrom, olayın ardından bir yorumda bulunmadı.

Krize yol açan skandal

Tartışmalar geçen Kasım ayında İsveç Akademisi'nin fonlarıyla kültürel bir proje yürüten Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault, 18 kadın tarafından cinsel taciz ve saldırı ile suçlandığında başladı.

Üstelik iddia edilen sadırıların önemli bir kısmı İsveç Akademisi'ne ait binalarda olmuştu. Arnault ise iddiaları reddediyordu.

İlginç olan Arnault'un eşi yazar Katarina Frostenson'un da Akademi üyesi olmasıydı.

Kurum bu nedenle Prostenson'un ödül komitesinden çıkarılması önerisini reddedince tartışma daha da büyüdü.

Buna ek olarak çıkar çatışması tartışmaları ve Nobel adaylarının isimlerinin sızdırılması da komite içindeki ayrılıkları derinleştirdi.

Sonunda bir dizi istifa yaşandı. İstifa edenler arasında cinsel taciz skandalına eşinin adı karışan yazar Prostenson ile Akademi başkanı Profesör Sara Danius da var.

Kaynak: Reuters, BBC