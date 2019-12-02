Dünya
Suriye'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı: 3 Rus askeri yaralandı02 Aralık 2019 Pazartesi 16:12 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 16:27
Suriye'nin kuzeyinde devriyeye çıkan Rus askerleri saldırıya uğradı. El yapımı bir bombanın patlaması sonucu 3 Rus askeri yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Olay Türk-Rus ortak devriyesi sırasında meydana geldi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki Ayn el-Arab bölgesinde Türk askeriyle ile keşif devriyesi yapan Rus askeri konvoyuna saldırı düzenlendi.
El yapımı bombayla yapılan saldırıda 3 Rus askeri hafif şekilde yaralandı.
Saldırıda zırhlı araç da zarar gördü.
Kaynak: AA
Etiketler: suriye rusya türkiye ortak devriye terör örgütü pkk/ypg