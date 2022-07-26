Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 21:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nil Nehri’nde yolcu gemisi kontrolden çıktı
[Fotograf: İHA]
Mısır’da Nil Nehri’nde kontrolden çıkan yolcu gemisi limanda duran diğer teknelere çarptı.
Mısır’ın Nil Nehri kıyısında yer alan Luksor kentinde yolcu gemisi kontrolden çıktı. Gemi, limanda demirli bulunan diğer gemilere çarptı.
Yolcu gemisinin demir attığı sırada meydana gelen arıza sonrası kaptanın geminin kontörlünü kaybettiği ifade edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.
Etiketler: Mısır
Son Haberler
- 22:01
- 21:53
- 21:37
- 22:06
- 20:53
Sıradaki Haber
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz