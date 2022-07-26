Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
[Fotograf: AA]
Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasındaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
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Etiketler: Beyaz Saray Recep Tayyip Erdoğan ABD Rusya Ukrayna
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