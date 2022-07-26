Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, Afrika turu çerçevesinde bulunduğu Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Fransız toplumuna yaptığı konuşmada, Fransa'nın Afrika'nın güvenliği konusunda kararlılığını sürdüreceğini söyledi.

Artık siyasi çerçeve uygun olmadığı için Mali'den ayrıldıklarını aktaran Macron, "Mali'den çıkıyoruz, sistemimizi yeniden organize ederek Sahel'in ötesine genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa, Rusya'nın Afrika'daki planının genişlemesine müsaade etmeyecek

Cumhurbaşkanı Macron, Kamerunlu mevkidaşı Paul Biya ile yaptığı birebir görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında da Rusya'nın Afrika'daki nüfuzunun "endişe verici" olduğunu söyledi.

Rusya’yı gıda ve enerjiyi silah olarak kullanmakla suçlayan Macron, Rusya'nın Russia Today veya Sputnik gibi haber ajanslarıyla kıtadaki bazı ülkelerde dezenformasyon yaptığını öne sürdü.

Macron, Afrika'da faaliyet gösteren Rus paralı milis grubu Wagner'i kastederek, "Mali'deki gelişen iş birliği ciddi endişe verici." ifadesini kullandı.

Bu gelişmelerin öncelikle Afrika halkını etkileyeceğini vurgulayan Macron, "Fransa, Afrika'nın dostu olarak bu planın çok genişlemesine müsaade etmeyecek" dedi.

Macron, Fransa'nın sömürgesi olduğu dönemde Kamerun'da yaşananların, ancak tarihçiler tarafından "savaş" olarak tanımlayabileceğini söyleyerek, Kamerun'un Fransız güçlerine karşı bağımsızlığını kazandığı dönem hakkında iki ülke tarihçilerince oluşturulan komisyonun, Kamerun ve Fransız arşivlerine bakarak yaşananlara ışık tutacağını aktardı.

Fransa'nın Kamerun pazarındaki payında büyük düşüş

Emmanuel Macron, Afrika'nın özellikle Kamerun'un Fransa için stratejik bir partner olduğu için ziyaretinin ilk ayağını Kamerun'a yaptığını kaydederek, Fransız 200 şirketin ülkede aktif olarak faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Öte yandan Fransız şirketlerinin, Kamerun pazarındaki payı önceleri yüzde 40 civarındayken son yıllarda bu oran yüzde 10'a düştü.

Buna neden olarak, ülkede Çin, Hindistan, Almanya ve Rusya'nın ülkedeki varlığını artırması gösteriliyor.

Elysee Sarayı ajandasında yer alan bilgilere göre Fransız Cumhurbaşkanı, yarın ziyaretinin ikinci ayağı Benin'e gidecek, oradan bir gün kaldıktan sonra son durağı Gine Bissau'ya geçecek.

Yeniden Bağımsızlık ve Demokrasi için Afrika Hareketi (Manidem) üyesi aktivistler, Macron'un ziyaretinde Fransa'nın sömürgecilik döneminde kıtada işlediği suçları kabul etmesini, buna Cezayir'de yaptıklarından başlamasını istemişti.