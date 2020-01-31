Lassa ateşi, yaklaşık 200 milyon nüfusuyla Nijerya'da sene başından bu yana 36 eyaletin 19'unda hızla yayılırken yetkililer salgınla mücadelede kişisel temizliğin en önemli husus olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. İbrahim Kana, yaptığı açıklamada, 41 kişinin hayatına mal olan ölümcü l Lassa ateşinin fareden insanlara bulaştığını belirtti.

Dr. Kana, "Salgının yayılmasının nedeni ülkenin bazı bölgelerinde farelerin insanlar tarafından tüketilmesi ve hijyen eksikliği. Hijyen olmayınca fareler de çoğalıyor. Bu hayvanlar insanların yiyecekleri ve eşyalarına dokunduğu zaman Lassa ateşi hastalığı da insanlara bulaşıyor." diye konuştu.

Lassa ateşinin, farelerin gıdalara teması ve dışkılarıyla bulaştığının altını çizen Dr. Kana, bunun yanı sıra insana kan, burun sıvısı, tükürük ve cinsel temas yoluyla da bulaşabildiğine dikkati çekti.

Dr. Kana, "Bu hastalığın önlemesi için hükümet ülkenin farklı eyaletlerinde hijyen kampanyası başlattı ve Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadelede özel bir ekip kurarak arayan kişilere Lassa sıtması ile ilgili bilgi veriyor." dedi.

Kanalizasyonların sokaklarda açık olması ve yiyeceklerin iyi yıkanmaması da hastalığın yayılmasına neden oluyor.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması salgınları ve ölüm oranlarını artıran sebeplerin başında geliyor.

Salgın, daha çok yağmur sezonunun sona erdiği kurak mevsimde, özellikle ocak aylarında artıyor.

Hastalığın belirtileri arasında hafif ve yüksek ateş, diş etleri, göz ve burunda ağır kanama gösteriliyor ve çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor.

İlk olarak 1969'da Borno'da ortaya çıktı

Lassa ateşine Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlandı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre, 2018'de Lassa ateşi nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2019'da 167'ye geriledi.

Lassa ateşi Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülürken bu ülkelerdeki oran uluslararası verilere göre düşük riskte kabul ediliyor.

En fazla güney eyaletlerde görülüyor

Salgının en fazla görüldüğü eyaletlerin başında güneydeki Ondo, Edo ve Ebonyi geliyor.

Sadece Ondo eyaletinden hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, hastalık tespit edilenlerin sayısı ise 112'ye yükseldi.

Bu eyaletlerde ölüm oranlarının artmasının nedeni ise çevre eyaletlerdeki hastaların tedavi için bu eyaletlere gelerek ücretsiz tedavi olmak istemesi.

Hastalıkla mücadelede temizlik çok önemli

Ülkede salgının yayılması ne deniyle "acil durum" ilan edilirlen salgın ile mücadele için yeni çalışmalar başlatıldı.

Nijerya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve NCDC gibi ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği yaparak salgının yayıldığı bölgelerde önlem almaya başladı.

Uzmanlar ise hastalıkla mücadelede temizliğin çok önemli olduğuna dikkati çekiyor.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan Lassa ateşiyle mücadele için başkent Abuja başta olmak üzere Ebonyi, Enugu, Kano, Borno ve Ondo eyaletlerine hızlı müdahale ekipleri gönderildi.

Lassa ateşi bulaşan 6 sağlık çalışanından 2'si hayatını kaybederken salgına karşı sağlık çalışanları da uyarılarak hastalara müdahalede cerrahi eldiven, önlük ve maske kullanmaları tavsiye edildi.

Teşhis edilemeyen hastalıklar

Nijerya'da yüzlerce kişi Lassa ateşi haricinde kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ülkenin orta kısmanda bulunan Kogi eyaletinde Ağustos 2017'de 50 kişi ishal, kanlı kusma ve yüksek ateş şikayetinin ardından hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar ise 50 kişinin hayatına mal olan hastalığa teşhis koyamadıklarını açıklamıştı.

