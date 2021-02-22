Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'nın iki eyaletinde silahlı saldırılar: 6 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Nijerya'nın Kaduna ve Katsina eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi kaçırıldı.
Motosikletli kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesine silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi kaçırıldı ve çok sayıda ev kundaklandı.
Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Katsina eyaletinde ise silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kadın kaçırıldı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
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