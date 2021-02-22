Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, vilayetin Ragistan ilçesindeki altın madeninde yoğun kar ve yağmurun neden olduğu göçükte 4 madencinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün ise yaralandığını belirtti.

Ülkede yeterli güvenlik önlemi almadan işletilen birçok madende meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.