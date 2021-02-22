Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da madende göçük meydana geldi: 4 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde altın madeninde meydana gelen göçükte 4 kişi yaşamını yitirdi.
Badahşan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sanaullah Ruhani, vilayetin Ragistan ilçesindeki altın madeninde yoğun kar ve yağmurun neden olduğu göçükte 4 madencinin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün ise yaralandığını belirtti.
Ülkede yeterli güvenlik önlemi almadan işletilen birçok madende meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl çok sayıda işçi hayatını kaybediyor.
Etiketler: Afganistan
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