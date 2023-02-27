Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Tse Lgar, Tse-Magu ve Tse-Dudu köylerinde Fulani üyeleri saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda ev kundaklandı.

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.