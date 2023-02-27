Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Tse Lgar, Tse-Magu ve Tse-Dudu köylerinde Fulani üyeleri saldırılar düzenledi.
Saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve çok sayıda ev kundaklandı.
Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, soruşturma başlatıldığını belirtti.
Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Etiketler: Nijerya
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