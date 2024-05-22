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Dünya
AA 22.05.2024 13:10

Nijeryalı çocuklar Türkçeyi İstiklal Marşı'yla öğreniyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe eğitimi alan çocuklar, derslerde Türk kültür ve geleneklerinin yanı sıra İstiklal Marşı'nı da öğreniyor.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Musa Erbaş, Enstitünün 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldığını belirtti.

Erbaş, "Yunus Emre Enstitüsü olarak dünyanın birçok bölgesinde 65 ülkede, 85'ten fazla kültür merkeziyle Türk dilinin, Türk kültürünün yayılması için faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunlardan biri de Nijerya Abuja'da. Abuja Yunus Emre Enstitümüz, faaliyetlerine Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü Nijerya'ya da yaymak olarak devam ediyor. Şu an 4 yetişkin sınıfımız, 2 de çocuk grubumuz mevcut. Çocuk grubumuzda 36 öğrencimiz, yetişkinlerde de 42 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimize Türkçe dersi öğretiyoruz " diye konuştu.

Öğrencilerin Türkçe ve Türk kültürüne ilgilerine dikkati çeken Erbaş, "Her Nijeryalı bir gün Türkiye'ye gitmek, tatilini Türkiye'de yapmak istiyor. Bu yüzden hem Türkçe hem de Türk kültürüne ilgileri çok yoğun." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın geçen haftaki Enstitü ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Erbaş, YEE'de eğitim alan çocukların Emine Erdoğan'a İstiklal Marşı, Çanakkale ve Birlik şiirlerini okuduklarını anlatarak, "Çocuklarımız da ziyaretten çok memnun kaldılar. Çocuklarımızın şiirlerimize, özellikle İstiklal Marşı'na, Çanakkale şehitleri şiirine inanılmaz bir ilgileri var." dedi.

Emine Erdoğan'dan Nijerya'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Nijerya'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin paylaşım

Erbaş, Enstitüde geçen ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını anımsatarak, "Çok neşeli geçti. Barış Manço'nun şarkısı eşliğinde eski 23 Nisan kutlamalarındaki geleneksel oyunlarımızdan çuval, elma yeme, yumurta, ip çekme yarışlarını oynadık çocuklarla. 23 Nisan şiirlerini şarkılarını okudular. Burada Nijerya'nın da milli bayramlarını kutluyoruz. Böylece çocuklarımız iki kültürle yetişmiş oluyor hem Türk kültürüyle hem de Nijerya kültürüyle." ifadelerini kullandı.

Nijeryalı çocuklar Türkçeyi İstiklal Marşı'yla öğreniyor

Enstitüde sanatsal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini, 5. Asya Film Festivali'ni Abuja Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini, Türk kültürünü yaygınlaştırmak için Türk film geceleri düzenlediklerini anlatan Erbaş, yıl boyunca 10 film gösterisi olacağı bilgisini verdi.

Nijeryalı çocuklar İstiklal Marşı'nı okudu, şarkılar söyledi

Abuja YEE'de Türkçe eğitimi alan çocuklar, "Merhaba Türkiye" sözleriyle Türkiye'ye selamlarını gönderdi. Nijeryalı öğrenciler, İstiklal Marşı ve Türkçe şiirler okudu, şarkılar söyledi.

Türkiye'ye merak ve sevgilerini anlatan öğrenciler, Emine Erdoğan'ı gördükleri için de mutlu olduklarını dile getirdi.

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Emine Erdoğan İstiklal Marşı Nijerya Yunus Emre Enstitüsü
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