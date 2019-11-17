Dünya
Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü17 Kasım 2019 Pazar 14:46 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 14:50
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde dün düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan olaylarda, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kogi Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Busari basına yaptığı açıklamada, Kogi'deki seçimlerde şiddet olayları yaşandığını söyledi.
Busari, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Bayelsa eyaletinde bir grubun oy sandıklarını çalma girişimi sırasında çıkan kavgada da çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: nijerya'daki valilik seçimleri şiddet olayları