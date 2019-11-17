Kogi Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Busari basına yaptığı açıklamada, Kogi'deki seçimlerde şiddet olayları yaşandığını söyledi.

Busari, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Bayelsa eyaletinde bir grubun oy sandıklarını çalma girişimi sırasında çıkan kavgada da çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: AA