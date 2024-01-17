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Dünya
AA 17.01.2024 12:58

Nijerya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye çıktığı bildirildi.

Nijerya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Ulusal basındaki haberlere göre, Shagunu bölge yetkililerinden Farouk Umar, Niger Nehri'ndeki tekne kazasının ardından devam eden kurtarma çalışmalarında, 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Böylece kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Bugüne kadar bölgede yapılan çalışmalarda 80 kişinin kurtarıldığını kaydeden Umar, bu kişilerin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını aktardı.

Umar, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı Niger Eyaleti Halkla İlişkiler Sorumlusu İbrahim Hussain, 15 Ocak'ta Niger Nehri'nde alabora olan teknede yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu belirtmişti.

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