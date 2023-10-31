Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Taraba Eyalet Sözcüsü Bryson Ben, yaptığı açıklamada, geçen hafta cumartesi günü Mayorenero bölgesindeki Benue Nehri'nde 100'den fazla yolcuyu taşıyan teknenin alabora olmasının ardından yapılan kurtarma çalışmalarında ölen kişi sayısının 18'e yükseldiğini belirtti.

Ben, bölgede devam eden çalışmalarda 14 kişinin sağ kurtarıldığını kaydederek, arama kurtarma ekiplerinin çok sayıda kayıp kişiye ulaşmak için nehirde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, 28 Ekim cumartesi günü Benue Nehri'nde alabora olmuştu.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğu açıklanmıştı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirler ve göllerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.