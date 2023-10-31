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Güncel
AA 31.10.2023 22:16

Lübnanlılar İsrail'e desteğinden dolayı Fransa'yı protesto etti

Fransa’nın İsrail’e yönelik desteğine tepki gösteren bir grup Lübnanlı, başkent Beyrut’taki Fransız Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Lübnanlılar İsrail'e desteğinden dolayı Fransa'yı protesto etti

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun yarın başlayıp 3 gün sürecek Beyrut ziyareti öncesi bir grup gösterici Fransız Büyükelçilik binası önünde toplandı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, üzerinde "Filistinli çocukların öldürülmesine hayır", "Nehirden denize özgür Filistin" yazan pankartlar taşıdı.

Göstericiler Fransa’yı, İsrail tarafından Gazze’de işlenen "soykırıma suç ortağı olmakla" suçlayan sloganlar attı.

Lübnan polisinin Büyükelçilik önünde geniş güvenlik önlemleri alması dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da bir gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.​​​​​​​

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Lübnan İsrail Fransa Gazze Filistin - İsrail Çatışması
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