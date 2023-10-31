Trabzon'da "Özgür Filistin" mitingi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın çeşitli marşlar seslendirdiği miting, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İsrail'in başına gelenler karşısında yas tutan sahte insan hakları savunucularının, Gazze'nin yetim çocuklarına karşı kulaklarını tıkadığını söyledi.

ABD ve Batı'nın desteğiyle İsrail'in katliamlara devam ettiğini belirten Zorluoğlu, "Gerekçesi ne olursa olsun İsrail topraklarındaki sivillere dönük saldırıları biz de haklı bulmuyoruz. Sivilleri hedef almak, savaş hukuku ve ahlakına da uygun değildir. Ancak, bunu gerekçe göstererek, hiçbir kural ve ölçü tanımadan, Gazze'de adeta vahşete varan katliamlar yapmak, kendisine 'devlet' diyen bir ülkenin yapabileceği bir davranış asla olamaz" dedi.

Zorluoğlu, herkesin, zulümle abat olunmayacağını bilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu çocukların, kadınların, yetimlerin bedduaları İsrail'i ve destekçilerini bir gün mutlaka bulacak ve bir gün mutlaka vuracaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in yaptığı katliamları şiddetle ve esefle kınadığını dile getiren Zorluoğlu, bölgede barış ikliminin bir an önce tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.



"Gazze'de, Batı Şeria'da direnen tüm kardeşlerimize Trabzon'dan binlerce selam olsun"

Zorluoğlu, Trabzon'da her siyasi görüşten binlerce kişinin Filistin'i desteklediğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dualarımız ve desteklerimiz dün olduğu gibi bugün de Filistin'in, Filistinli kardeşlerimizin yanındadır. Gazze'de şehit olan, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan kardeşlerimize Mevla'm acil şifalar nasip eylesin. Tüm imkansızlıklara rağmen, vatanları için bayrakları için gelecekleri için Gazze'de, Batı Şeria'da direnen tüm kardeşlerimize Trabzon'dan binlerce selam olsun"

Kudüs Platformu adına bildiri okuyan Tutuş Fidan ise şunları kaydetti:

"Daha dün kendilerinin soykırıma uğradığını söyleyerek mağduriyetten beslenen işgalci İsrail, dünyanın gözleri önünde Gazzeli Müslümanlara, bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden büyük bir katliam yapıyor. Hak, hukuk ve ahlak tanımadan evleri, hastaneleri, mektepleri, ibadethaneleri yerle bir ediyor. Maksadına ulaşmak için her şeyi mubah görüyor. Yıllarca topraklarını gasp ettiği Filistinli kardeşlerimize insanlık dışı muameleleri reva görüyor. Orantısız bir güçle terör estiriyor, vahşet sergiliyor"

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği miting, İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesinin ardından tamamlandı.