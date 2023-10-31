Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.10.2023 20:49

Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ünite kan bağışı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 ünite kan bağışı kampanyası kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 ünite kan bağışı yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve kan bağışı bilincinin oluşmasına katkı sunmak amacıyla, 100. Yılın Gururuyla 100 Ünite Kan Bağışı Kampanyası'nı hayata geçirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında kan vermek isteyen gönüllü personeller, Kızılay Kan Bankası'nın Büyükşehir Belediyesinde kurduğu kan bağış noktasına gelerek, başvuruda bulundu.

Başvuruları kabul edilen personellerden birer ünite kan alındı.

ETİKETLER
Mardin
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da kadınlar Gazze için yürüdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:26
Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına dair kanıtları açıkladı
21:19
Kassam Tugayları: Gazze'deki yabancı esirlerin bazıları yakında bırakılacak
21:19
İnternetten otomobil satın alırken 740 bin lira dolandırıldı
21:16
BM: İnsani yardım çalışanlarının hedef alınması kabul edilemez
21:02
AB'den Gazze diplomasisi
21:00
ASELSAN’dan yeni sipariş rekoru
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
FOTO FOKUS
Sedef hastalığında tedavi yöntemleri
Sedef hastalığında tedavi yöntemleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ