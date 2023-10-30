Nijerya'daki tekne kazasında kaybolan 70 kişi hala bulunamadı

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Taraba Eyalet Sekreteri Yusuf Dan-Asabe, TheCable gazetesine yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de Mayorenero bölgesindeki Benue Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu hatırlattı.
Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğunu aktaran Dan-Asabe, kaza bölgesinde şimdiye kadar 12 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti.
Dan-Asabe, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora olmuştu. Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.