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Dünya
AA 30.10.2023 17:10

Nijerya'daki tekne kazasında kaybolan 70 kişi hala bulunamadı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Taraba eyaletindeki yolcu taşıyan teknenin 28 Eylül'de alabora olması sonucu halen 70 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nijerya'daki tekne kazasında kaybolan 70 kişi hala bulunamadı
[Fotograf: AA]

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Taraba Eyalet Sekreteri Yusuf Dan-Asabe, TheCable gazetesine yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de Mayorenero bölgesindeki Benue Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu hatırlattı.

Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğunu aktaran Dan-Asabe, kaza bölgesinde şimdiye kadar 12 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti.

Dan-Asabe, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora olmuştu. Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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