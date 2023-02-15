Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım çağrısı yapıldı
Nijerya'da İslam İşleri Yüksek Kurulu (NSCIA), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin mağdurları için yardım çağrısında bulundu.
NSCIA Başkanı ve Sokoto Sultanı Muhammed Sa'ad Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin Müslüman aleminde büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.
Nijerya'nın, bu zor döneminde Türkiye'nin yanında olduğunu kaydeden Abubakar, "Para yardımı göndermek isteyen Nijeryalılar Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği tarafından açılan resmi hesap numarasına yatırabilir. İnsani yardım göndermek isteyenler için de kapılar açık." ifadelerini kullandı.
Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli yardım kuruluşları Türk Büyükelçiliğinin eşgüdümünde depremzedeler için yardım kampanyaları düzenliyor.
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