Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, Nijerya ordusunun, Borno eyaletindeki Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Onyeuko, operasyonda örgütün en büyük kampının imha edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü söyledi.

13 yılda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.