Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Şangariha'nın, başkentte Shugaev ile bir araya geldiği belirtildi.

Rusya ile Cezayir arasındaki askeri iş birliği ve ortak konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan açıklamada, Rusya-Cezayir hükümetler arası ortak komitesinin toplantısına katılmak üzere 23 Mart'ta ülkeye gelen Shugaev'un bugün itibarıyla temaslarını tamamladığı kaydedildi.

Uluslararası raporlara göre Cezayir, Rusya'dan silah ithal eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Cezayir yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşa ilişkin ise tarafsızlığına bağlılığını sürdürüyor.