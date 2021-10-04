Nijerya ulusal basında yer alan haberlere göre, güvenlik sorunları nedeniyle 24 Eylül'den 2 Ekim'e kadar ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi.

Bu saldırılarda aralarında 2 polisin ve 2 askerin bulunduğu en az 120 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, onlarca kişi de kaçırıldı.

Saldırıların çoğu ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerinde silahlı çeteler tarafından düzenlendi.

Kabileler arasında çatışmalar yaşanıyor

Nijerya'nın kuzeybatısında, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenleyerek bölge halkını rehin alıyor.