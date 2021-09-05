Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 04:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'da silahlı kişiler bir köye baskın düzenledi. Saldırıda 19 kişi öldü.
Nijerya'nın batısındaki Nijer eyaletinde saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz silahlı kişiler, bir köye baskın düzenledi. Sivilleri hedef alan saldırganlar 19 kişi katletti.
Nijerya'da hafta başında da terör örgütü Boko Haram saldırı düzenlemişti.
Saldırıda 16 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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