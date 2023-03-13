Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'tan bu yana Lassa salgını, ülkenin 22 eyaletine bağlı 89 bölgesinde yayılmaya devam ediyor.

Bu sürede 676 vaka tespit edildi ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.