Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Kraliyet Divanı, yaptığı açıklamada, Fas Adalet ve Kalkınma Partisinin, Dışişleri Bakanı Burita'ya yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Muhalefet partisinin Fas-İsrail ilişkileri konusunda "sorumsuzca ve ciddi yanlışlar içeren" açıklamalarda bulunduğunu belirten Kraliyet Divanı, Fas Kralı 6. Muhammed'in İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı Kudüs Komitesi Başkanı olduğunu hatırlattı.

Kraliyet Divanının açıklamasında, "Fas'ın Filistin meselesindeki tutumu, ilkeli ve değişmezdir; Kral 6. Muhammed'in dış politikasının öncelikleri arasında yer alır." ifadelerine yer verildi.

Fas'ın dış politikasının, Kral'ın inisiyatifinde olduğu belirtilen açıklamada, "Krallığın uluslararası ilişkileri, özellikle bu karmaşık uluslararası durumda, hiç kimsenin şantaj konusu olamaz." vurgusu yapıldı.

Ülkenin dış politikasının iç gündemde kullanılmasının tehlikeli olduğu kaydedilen açıklamada, "Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması, herkesin bildiği bir bağlamda gerçekleşti." değerlendirmesi yapıldı.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisinden 9 Mart'ta yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail'in Filistinlilere karşı canice saldırganlığını sürdürdüğü bir dönemde bazı Afrika ve Avrupa’daki toplantılarda Fas Dışişleri Bakanı’nın siyonist varlığı savunur gibi görünen tutumlarını kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Fas ile İsrail ilişkileri

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li heyetin 22 Aralık 2020'de Rabat'a yaptığı ziyarette de Fas, İsrail ve ABD arasında ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Fas, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan’dan sonra İsrail ile normalleşmeye giden dördüncü Arap ülkesi olmuştu.