Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta, 2022'de ülke genelinde gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik 320 suç işlendiği belirtildi.

Cevapta, 46'sının şiddet, 41'inin tehdit, 31'inin mala zarar verme ve 27'sinin de halkı kışkırtma suçu içerdiği kaydedildi.

Gazetecilere yönelik 2021'de 276, 2020'de ise 260 suç işlenmişti.

Gazetecilere yönelik saldırıların tümü polise bildirilmediği için bu rakamın daha da yüksek olduğu ifade ediliyor.