Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 07:17Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Nijerya'da "kurşun geçirmezlik tılsımı" işe yaramadı: 1 ölü
[Temsili fotoğraf: AFP]
Nijerya'da bir çocuk, "kurşun geçirmezlik tılsımı"nı deneyen kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Kwara eyalet polisinin açıklamasına göre, iki kardeş, tılsımla kendilerini güçlendireceklerine inandı.
Abubakar Abubakar isimli çocuk, 12 yaşındaki kardeşi Yusuf'u babasının silahıyla vurarak öldürdü.
Polis ekipleri şimdi, kardeşini vurduktan sonra kaçan Abubakar'ı arıyor.
İki çocuğun, avcı bir babanın oğulları olduğu bilgisi paylaşıldı.
Nijerya'da benzer vakalar daha önce de yaşanmıştı. Polis, aileleri çocuklarının davranışlarını takip etmeleri konusunda uyardı.
Etiketler: Nijerya
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