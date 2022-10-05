Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Grossi, Rusya’nın elindeki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde bir nükleer güvenlik ve koruma bölgesi kurma konusundaki istişarelerine devam edecek.

Dün serbest bırakılmadan önce 2 gün boyunca bir Rus devriyesi tarafından gözaltına alınan Zaporijya Nükleer Santrali’nin Şefi Ihor Murashov'un da görevine devam etmeyeceği aktarılan açıklamada, Murashov'un yerine kimin geçeceği henüz belli olmadığı bilgisi yer aldı.

Ukrayna tarafından geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamada, Murashov'un tesisten Rus kontrolündeki Energodar şehrine seyahat ederken bir Rus devriyesi tarafından gözaltına alındığı duyurulmuştu.

UAEA, santralde hasar tespit etmişti

UAEA Zaporijya Nükleer Santral ziyareti sonrası yayınladığı raporda, santralin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturulması çağrısında bulunmuş, uzmanların ön taraftaki santralde büyük hasar tespit ettiği belirtilmişti.

İnsan kaynaklı hataların nükleer bir felakete neden olabileceğine dikkat çeken UAEA'nın açıklamasında, "Rus askeri işgali altında tesisi işleten Ukraynalı personel, sürekli yüksek stres ve baskı altında. Bu sürdürülebilir değil ve insan hatasına yol açabilir" ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya ve Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki çatışmalar konusunda birbirlerini suçlamışlardı.