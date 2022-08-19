Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kilisede yaşanan izdihamda 8 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]
Nijerya'da bir kilisede ibadet sırasında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti.
Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Müdürü Benjamin Hundeyin, yaptığı açıklamada, Lagos'un İkotun bölgesindeki bir kilisede dün akşam ibadet sırasında izdiham yaşandığını duyurdu.
Hundeyin, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
İzdihamın nedeni hakkında bilgi vermeyen Hundeyin, bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Hundeyin, olayda ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Etiketler: Nijerya
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