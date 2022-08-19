Havacılık ve Uzay Taşımacılığı şirketi Rocket Lab, uzayda yaşam arayışı için yeni bir göreve hazırlandıklarını duyurdu.



Çalışmada, Venüs gezegeninin atmosferinde yaşam veya yaşanabilirliğe dair kanıt aranacak.



Görev için Venüs'ün atmosferine Elektron uzay aracı ve Foton sondası fırlatılacak.



2023'te başlaması planlanan görevde, 20 kilogramlık sonda Venüs'ün atmosferinde 5 dakika kalacak.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, çalışmada bulut katmanlı parçacıkların içindeki organik moleküllerin varlığını araştırmayı hedefliyor.



Venüs'ün atmosferini doğrudan araştırmak için son 40 yıldaki ilk fırsat olarak değerlendirilen görevin, çığır açan bir bilimsel çalışmaya öncülük etmesi bekleniyor.