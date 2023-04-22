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Dünya
AA 22.04.2023 17:10

Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 4'ü 22 ay aradan sonra serbest bırakıldı

Nijerya'da Kebbi eyaletinde kaçırılan kız öğrencilerden 4'ü, 2 yıla yakın aradan sonra fidye karşılığında özgürlüğüne kavuştu.

Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 4'ü 22 ay aradan sonra serbest bırakıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejinden 17 Haziran'da silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerden 4'ü, fidye karşılığında serbest bırakıldı.

Kaçırılan öğrencilerin aile sözcüsü Salim Kaoje, yaptığı açıklamada, kızlardan 4'ünün kendilerine teslim edilmesinden önce ormanda 6 gün süren müzakereler yapıldığını belirtti.

Mülklerini sattıktan sonra 4 kızın serbest bırakılmasını sağlamak için açıklanmayan bir miktar para ödediklerini ifade eden Kaoje, "Hala esaret altında 7 çocuğumuz var ve ebeveynlerinden 2'si hala ormanda serbest bırakılmalarını sağlamaya çalışıyor." dedi.

Kaoje, ocakta, kaçırılan öğrencileri serbest bırakılması için silahlı kişilerle görüşmeler başladıklarını açıklamıştı.

Silahlı kişilerin 17 Haziran 2021'de Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine düzenlediği saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Saldırının ardından eyaletteki 7 okulda güvenlik sorunları nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Ülkede fidye ödenmesi yasaklandı

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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