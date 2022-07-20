Kafanchan Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada, Kaduna eyaletinin Lere bölgesinde bu ayın başında kaçırılan 2 Katolik rahibinden birinin ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kaçırılan diğer rahip Donatus Cleophas'in silahlı kişilerinden elinden kaçmaya başardığı aktarıldı.

Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.