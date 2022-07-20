Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kaçırılan Katolik rahip ölü bulundu
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kaçırılan Katolik rahibin ölü bulunduğu bildirildi.
Kafanchan Katolik Kilisesinden yapılan açıklamada, Kaduna eyaletinin Lere bölgesinde bu ayın başında kaçırılan 2 Katolik rahibinden birinin ölü bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, kaçırılan diğer rahip Donatus Cleophas'in silahlı kişilerinden elinden kaçmaya başardığı aktarıldı.
Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
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