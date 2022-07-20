Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Litvanya'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay
[Fotograf: Reuters]
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımın protokolü Litvanya Parlamentosunda onaylandı.
Litvanya Milli Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Twitter hesabından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin açıklama yaptı.
Anusauskas, "Litvanya Parlamentosu, az önce İsveçlilerin ve Finlandiyalıların NATO üyeliğini onayladı." açıklamasında bulundu.
İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya üyeliğe davet edilmişti.
Her iki ülkenin üyelik başvurularının NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması gerekiyor.
Etiketler: İsveç Finlandiya NATO
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