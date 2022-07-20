Techtimes'ta yer alan habere göre, Meta Facebook yakında bir dava ile karşı karşıya kalacak ve bunun nedeni "Meta" adlı eski bir şirketin, Mark Zuckerberg'in şirketinin ticari marka adını kopyalayıp kullandığını iddia etmesi.

Meta.is'e göre Facebook, şirketin 12 yıldan uzun bir süredir kullandığı adını 28 Ekim'de hukuksuz bir şekilde aldı.

Şirket, "28 Ekim 2021'de Facebook,on iki yılı aşkın bir süredir inşa etmek için kanımızı, terimizi ve göz yaşımızı döktüğümüz META markamıza ve adımıza el koydu. Sekiz ay boyunca Facebook ile iyi niyetle müzakere etmeye çalıştıktan sonra, onlara karşı dava açmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Bugün, fikri mülkiyet haklarının tanınmasını, korunmasını ve saygı gösterilmesini sağlamak için sektörümüzün geleceği için bir tavır alıyoruz" açıklaması yaptı.

Verge sitesinde yayınlanan raporda, Meta.is'in daha önce Facebook olarak bilinen şirketin sunduğu isim anlaşmazlığıyla ilgili davasını şimdi mahkemelere taşıyan bir sanat enstalasyon şirketi olduğu belirtildi.

Facebook ve Zuckerberg'ten konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.