Yerel basındaki habere göre kaçırılan öğrencilerin serbest bırakılması için fidye ödendi.

Kaçırılan 10 öğrenci serbest bırakılırken 11 öğrencinin ise silahlı kişilerin elinde olduğu kaydedildi.

Öğrencilerin ailelerine kavuştuğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

5 Eylül'de çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı kişiler, 5 Eylül'de bir liseye düzenledikleri saldırıda çok sayda öğrenciyi kaçırmış ve öğrencilerin serbest bırakılması için fidye talep etmişti.

Nijerya'da geçen sene kaçırılan 1400 öğrenciden 200'e yakını serbest bırakıldı.