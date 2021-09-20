Avustralya'nın nükleer enerjili denizaltılar inşa etmek için Aukus anlaşmasını imzalamasından ve Fransa ile yaptığı sözleşmeden çekilmesinden sonra Paris yönetiminin tüm kademelerinde tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Son olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bu hafta Londra'da yapacağı görüşmeyi iptal etti.

İngiltere'nin eski Fransa büyükelçisi Lord Ricketts, toplantının "daha ileri bir tarihe ertelendiğini" doğruladı.

İngiltere: Endişelenecek bir durum yok

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın anlaşmadan endişe edecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise, Avustralya, ABD ve İngiltere arasında imzalanan yeni güvenlik anlaşmasının ardından, Fransa ile 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal etme kararından pişman olmadığını söyledi.

Avustralya'nın stratejik çıkarlarını koruması gerektiğini vurgulayan Morrison, ‘‘Avustralya'nın ulusal çıkarlarını ilk sıraya koyma kararından pişman değilim. Asla olmam.’’ ifadelerini kullandı.

Fransa, Avustralya’yı ‘‘ihanetle’’ suçlamıştı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın anlaşmayla ilgili iptal planlarını Paris'e, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, 16 Eylül'de ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile sanal ortamda açıklama yapmasından bir saat önce anlattığını söylemişti.

Anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren ve "sırtımızdan vurulduk" diyen Le Drian, France 2'ye yaptığı açıklamada "Gerçek bir ittifakta birbirinizle konuşursunuz, bir şeyleri saklamazsınız, karşı tarafa saygı duyarsınız ve bu yüzden bu, gerçek bir krizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya’nın, ABD ve İngiliz teknolojisiyle en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa etme planını açıklayarak Fransız Naval Grubu ile 2016’da yaptığı 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 66 milyar ABD doları) tutarındaki geleneksel denizaltı filosu inşasından vazgeçmesine sert tepki veren Fransa, Canberra Büyükelçisini istişarede bulunmak üzere geri çağırmıştı.