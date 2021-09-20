Avustralya’nın, ABD ve İngiliz teknolojisiyle en az sekiz nükleer enerjili denizaltı inşa etme planına tepkiler sürüyor.

Kuzey Kore devlet medyası KCNA'ya açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, anlaşma ile ilgili "Bunlar, Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeyi bozacak ve bir nükleer silahlanma yarışı zincirini tetikleyecek son derece istenmeyen ve tehlikeli eylemlerdir" dedi.

Bakanlığın Basın ve Enformasyon Departmanı ise “Bu, ABD'nin uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini deviren baş suçlu olduğunu gösteriyor” dedi.

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta denizden iki füze denemesi yaptı. Güney Kore ise saatler sonra denizaltından fırlatılan bir balistik füzeyi başarıyla test etti ve bu teknolojiye sahip 7'inci ülke oldu.

AUKUS krizi

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra 90 milyar dolara yükseltilen ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı Programı'nı durdurduğunu duyurmuştu.

Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Fransa son olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Canberra ve Washington büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırmıştı.