Ondo Eyaleti Hümetin Madenci Yetkilisi Silas Godwin, eyaletin Popoola Ehinoke bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 500 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Godwin, maden ocağında kullanılan ekipmanlara da el konulduğunu ifade etti.

Godwin, yakalananların yargılanacağını ve tazminat ödeyeceklerini kaydetti.

Son iki ayda 258 kişi yakalandı

Ülkede son iki ayda yasa dışı madencilik yapanlara düzenlenen operasyonlarda 27'si Çinli 258 kişi yakalanmıştı.

Nijerya'da kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.