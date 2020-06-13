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Nijerya'da kaçak madencilere operasyon: 500 kişi yakalandı
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 500 kaçak madenci gözaltına alındı. Yakalanan kişiler ayrıca tazminat da ödeyecek.
Ondo Eyaleti Hümetin Madenci Yetkilisi Silas Godwin, eyaletin Popoola Ehinoke bölgesinde yasa dışı madencilikle uğraşan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 500 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Godwin, maden ocağında kullanılan ekipmanlara da el konulduğunu ifade etti.
Godwin, yakalananların yargılanacağını ve tazminat ödeyeceklerini kaydetti.
Son iki ayda 258 kişi yakalandı
Ülkede son iki ayda yasa dışı madencilik yapanlara düzenlenen operasyonlarda 27'si Çinli 258 kişi yakalanmıştı.
Nijerya'da kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de göçükler nedeniyle ölümlere yol açıyor.
Etiketler: nijerya madencilik maden ocağı kaçak madenSon Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 05:08
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