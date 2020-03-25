Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da geçen sene 21 bin kişi kayboldu
[Fotoğraf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen sene yaşanan şiddet olaylarında 21 bin 600 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Nijerya Saha Koordinatörü Sophia Uduma, basına yaptığı açıklamada, 2019'da ülkenin farklı eyaletlerinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 21 bin 600 kişinin "kayıp" olduğunu belirtti.
Uduma, bu kayıpların büyük çoğunluğunun, terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarını sürdürdüğü ülkenin kuzeydoğu bölgesinden olduğunu kaydetti.
Sophia Uduma, ICRC'nin geçen sene 159 çocuğu aileleriyle kavuşturduğunu, ayrıca yerinden edilen kişilere barınma, gıda ve temel ihtiyaçları malzemeleri temin ettiğini söyledi.
Etiketler: nijerya Boko Haram kayıp afrikaSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:58
Son Haberler
- 18:08
- 18:07
- 18:03
- 18:00
- 17:54
Sıradaki Haber
Tunus ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz