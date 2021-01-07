Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nijerya'da, devrilen petrol tankeri alev aldı
Nijerya’nın Lagos eyaletindeki bir otoyolda petrol taşıyan tanker, devrildikten sonra alev aldı. Yanan tankerden çıkan dumanlar gökyüzünü adeta siyaha boyadı.
Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
Lagos itfaiyesi yangına müdahale etti.
Otoyoldaki araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
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