Kazakistan, pembe flamingoların en kuzeydeki yuvalarının mekanı olarak biliniyor.

Kazakistanlı gazeteci Azamat Sarsenbayev, ülkeden Türkmenistan ve İran'a göç eden flamingoları ilk kez Hazar Denizi’nin kıyısında dronla çekti.

Görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Gazeteci, Kazakistan ve Mangistau bölgesini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürerek Hazar kıyısında kışın gelen kuğu sürüsünü de görüntüledi.

Sarsenbayev, "Çektiğim videolar bana büyük sorumluluk yüklüyor. Çünkü dünyanın farklı bölgelerinden yorumlar ve tepkiler geliyor. Görüntülerimle ülkemi ve memleketimi tanıtıyorum. Daha yüksek seviyede memleketimin farklı yerlerini çekmek istiyorum. Şimdi video çekimi işini profesyonel olarak öğrenmeye başladım" dedi.

Sarsenbayev, bu videoyu yurtdışında yaşayan tüm Kazakistanlılara armağan ettiğini açıkladı.

Hazar kıyısında kış aylarında 100 binden fazla kuğu yaşıyor.