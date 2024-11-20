Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 5 asker öldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gubio bölgesindeki istikrar operasyonları ve savunma sahasında konuşlandırılan birliklerin Boko Haram'ın saldırısına uğradıklarını belirtti.

Buba, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını, 4 askerin de kaybolduğunu ifade etti.

Saldırının ardından askerlerin teröristlere karşı düzenlediği operasyonda bir çok teröristin etkisiz hale getirildiğini aktaran Buba, teröristlere ait silah kamyonu ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, ulusal basındaki haberlerde, saldırıda 20 askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.