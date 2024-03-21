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Dünya
AA 21.03.2024 18:45

Nijerya'da bir haftada Lassa ateşinden 20 kişi öldü

Nijerya'da Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bir haftada 20 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da bir haftada Lassa ateşinden 20 kişi öldü
[Fotograf: AFP]

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 25 Şubat - 3 Mart'ta Lassa ateşi salgınının ülkenin 16 eyaletine yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süre zarfında 109 vakanın tespit edildiği ve 20 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ülkede geçen yıl 1170 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, 219 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya hükümeti, Şubat 2023'te Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde çıkmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

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