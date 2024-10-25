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Dünya
AA 25.10.2024 03:19

Nijerya'da bir haftada 140 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda, bir haftada 140 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da bir haftada 140 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, düzenlendiği haftalık basın toplantısında ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı mücadeleleri konusunda bilgi verdi.

Buba, bir haftada ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütleri ve silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 140 terörist ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Buba, 135 kişinin de yakalandığını söyledi.

Buba, operasyonlarda fidye için rehin alınan 76 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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Boko Haram Nijerya Terör Örgütü
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