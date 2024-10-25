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Dünya
AA 25.10.2024 02:31

Guterres ile Putin bir araya geldi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Guterres ile Putin bir araya geldi
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Görüşmeye ilişkin BM Sözcülüğünden yazılı açıklama yapıldı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleştirilen Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı marjında yapılan ikili görüşmede Guterres'in Ukrayna konusundaki tutumunu yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlali ettiğini belirttiği kaydedildi.

İkili aynı zamanda Orta Doğu'daki durumu da görüştü

Açıklamada, Guterres'in Karadeniz'de seyrüsefer serbestisinin kritik öneme sahip olduğunu dile getirdiği belirtilerek, "Genel Sekreter, bu çerçevede müzakereleri güçlü bir şekilde desteklemekte ve Türkiye'ye şükranlarını sunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İkilinin aynı zamanda Orta Doğu'daki durumu da görüştüğü kaydedilen açıklamada, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması ve bölgesel gerginliğin daha fazla artırılmasının engellenmesi hususlarının ele alındığı bilgisi verildi.

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