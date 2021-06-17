Dünya Bankası Abuja ofisinden yayımlanan rapora göre, Nijerya'da yükselen enflasyon ve artan gıda fiyatları nedeniyle 2020'de yaklaşık 7 milyon Nijeryalı yoksulluk sınırının altına itildi.

Raporu hazırlayanlardan Marco Hernandez, yaptığı açıklamada, ülkedeki enflasyonun özellikle gıda fiyatlarındaki artışın, yoksulluğu ve gıda güvensizliğini artırdığını belirtti.

Öte yandan Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, hükümetin son iki yılda 10,5 milyon Nijeryalıyı yoksulluktan kurtardığını söylemişti.

Buhari, hükümetin ülkede çiftçiler, zanaatkarlar, kadınlar ve küçük ölçekli tüccarlara iş imkanı sağladığını ifade etmişti.