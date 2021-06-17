Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 02:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da artan gıda fiyatları 7 milyon kişiyi yoksulluğa itti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da artan gıda fiyatları geçen sene 7 milyon kişiyi yoksulluğa itti.
Dünya Bankası Abuja ofisinden yayımlanan rapora göre, Nijerya'da yükselen enflasyon ve artan gıda fiyatları nedeniyle 2020'de yaklaşık 7 milyon Nijeryalı yoksulluk sınırının altına itildi.
Raporu hazırlayanlardan Marco Hernandez, yaptığı açıklamada, ülkedeki enflasyonun özellikle gıda fiyatlarındaki artışın, yoksulluğu ve gıda güvensizliğini artırdığını belirtti.
Öte yandan Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 12 Haziran'da yaptığı açıklamada, hükümetin son iki yılda 10,5 milyon Nijeryalıyı yoksulluktan kurtardığını söylemişti.
Buhari, hükümetin ülkede çiftçiler, zanaatkarlar, kadınlar ve küçük ölçekli tüccarlara iş imkanı sağladığını ifade etmişti.
Son Haberler
- 02:10
- 01:58
- 01:35
- 00:57
- 02:28
Sıradaki Haber
Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz