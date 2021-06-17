Haber Giriş: 17 Haziran 2021 Perşembe 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da akaryakıt yüklü tanker ile minibüs çarpıştı: 7 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, akaryakıt yüklü tanker ile minibüsün çarpışmasının ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin Ogun eyaletindeki Ajilete-Idiroko kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker, minibüsle çarpıştı ve ardından alev aldı.
Yangında tankerin sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Kazanın tanker sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
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